Menesini a Giani: “Mezzi pubblici, ridurre la capienza”

“Come presidente di Provincia manderò domani una lettera a Giani, nuovo presidente della Regione, perché si provveda in tempi rapidi a nuove soluzioni per il trasporto pubblico”. Luca Menesini non sta a guarare e chiede al presidente della Regione Toscana di ridurre la capienza – già all’80% – dei mezzi pubblici.

“Come Provincia stiamo svolgendo un lavoro di controllo attraverso dei facilitatori. Quello che sta emergendo è che nelle corse in cui abbiamo istituito il doppio pullman le cose funzionano abbastanza bene, mentre ci sono alcune corse che risultano ancora sono in sofferenza e quindi vanno ripensate – afferma-. Accanto a questo si registra chiaramente che la capienza all’80% è una capienza troppo alta. Intanto, per correttezza, vi dico che la capienza si calcola in base ai posti seduti e ai posti in piedi, quindi vedere un pullman con tutti i posti seduti occupati e ragazzi in piedi non è fuori regola, è in linea con le disposizioni attuali del Governo in merito alla capienza dei mezzi pubblici. Ma si tratta di una percentuale che non tiene conto che ogni ragazzo ha uno zaino con sè e che spesso è pure grosso: questo implica che con l’80% di capienza l’autobus, ancora oggi, risulta pieno. E non va bene”.

“Pertanto – aggiunge – chiedo formalmente al presidente delle Toscana di ridurre la percentuale della capienza autorizzata e, di conseguenza, che la Regione di concerto con il Governo stipulino convenzioni con i bus turistici o con altri soggetti per avere prontamente altri bus (ridurre la capienza impone usare più mezzi per soddisfare la richiesta) con cui garantire un servizio di trasporto più sicuro e funzionale alle necessità dei nostri figli”.