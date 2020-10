Ombreglio di Brancoli: “Da un mese non portano via i rifiuti”

Rifiuti accumulati da un mese e mai ritirati. Succede a Ombreglio di Brancoli, frazione comunale del Comune di Lucca, al limite estremo nord del territorio, oltre Ponte a Moriano.

I residenti della strada dove non viene effettuata da tempo la raccolta, tre famiglie del territorio, sono ormai esasperati. La risposta ricevuta è che il servizio in quella strada non viene garantito, ma alla richiesta di un’alternativa, dice uno dei residenti, non è stata fornita la chiave per aprire uno dei cassonetti presenti a ridosso della chiesa della frazione “perché il servizio deve essere ancora ripristinato”.

Nel frattempo, raccontano sempre i residenti, sono andate a vuoto le richieste per portare via almeno il materiale che si è accumulato nei giorni. “Paghiamo regolarmente – dicono le famiglie della zona – la tariffa rifiuti. E chiediamo che almeno il servizio ci sia garantito”.