Covid19, focolaio in una Rsa: positivi 35 anziani e 13 operatori

Quello che più si temeva purtroppo è accaduto. Il coronavirus è tornato a colpire gli anziani, anche in provincia di Lucca. Insinuandosi anche in una Rsa. La casa di riposo Alba Serena di Maggiano a Lucca 35 ospiti sono risultati positivi al coronavirus.

Uno di questi era già stato ricoverato in ospedale a Lucca ed era quindi il primo ad essere risultato positivo.

Complessivamente gli ospiti della Rsa sono 39: altri 4 sono risultati negativi.

I 34 positivi, che sono attualmente in buone condizioni di salute, resteranno nella stessa sede, che diventerà una struttura Covid, mentre i negativi sono stati isolati in un setting a parte e ripeteranno i tamponi domani.

Positivi anche 13 operatori, alcuni dei quali erano già a casa, in attesa del responso.

L’Asl Toscana nord ovest, come già avvenuto in altre circostanze, si è attivata per supportare la struttura per il mantenimento dei livelli di assistenza e i percorsi logistici e di sicurezza.