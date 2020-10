Camporgiano, un positivo al covid alla scuola primaria

Un nuovo caso di positività al coronavirus nelle scuole della Valle del Serchio. Un nuovo contagiato, a bassa carica virale, si è registrato nella classe seconda della scuola primaria si Camporgiano.

In modo precauzionale l’attività della classe è stata sospesa.

“A seguito di un caso di positività a bassa carica virale – precisa il sindaco Pifferi -, è stata disposta, in via precauzionale e di concerto con Asl e l’istituto comprensivo di Castelnuovo di Garfagnana, la sospensione dell’attività didattica per la classe seconda della scuola primaria di Camporgiano. Verranno poste in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente”.