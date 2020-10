Coronavirus, Carrara: “Situazione in peggioramento, evitiamo eventi a rischio aggregazione”

Continua a salire la conta dei contagiati al coronavirus in provincia di Lucca e il sindaco di Montecarlo, Federico Carrara, lancia un appello ai propri cittadini.

“Nelle ultime settimane in tutta Italia stiamo assistendo al progressivo peggioramento dell’epidemia da Covid-19 – esordisce il sindaco Carrara – e dopo diversi mesi si riscontrano elementi di criticità elevata. A Montecarlo i casi sono attualmente 8, 16 complessivamente dall’inizio della pandemia. In questi giorni, uno dei soggetti contagiati è risultato negativo ai controlli e dichiarato guarito. Le persone che hanno contratto il virus presentano sintomi lievi ed un quadro clinico non preoccupante, continuamente monitorato dalla Usl Toscana Nord-Ovest”.

“L’appello che come sindaco – prosegue Carrara – intendo rivolgere ai miei concittadini è quello di evitare il più possibile eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati. Ricordo inoltre che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia”.

“E’ fondamentale – conclude – mantenere un’elevata consapevolezza da parte di tutti circa il peggioramento ormai chiaro e più rapido della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico.