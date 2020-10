Movida, locale chiuso per 5 giorni: “Clienti senza mascherine e nessun rispetto delle distanze”

Clienti ammassati fuori dal locale e senza mascherina, anche all’interno dove non c’era nemmeno il gel per sanificare le mani.

Una serie di violazioni contestate dalla questura di Lucca al locale Savage di Altopascio, che è stato chiuso per 5 giorni. Un provvedimento duro, in applicazione del decreto legge 19 del 25 marzo scorso che viene giustificato, dalla polizia, come conseguente al mancato rispetto delle minime norme contro il contagio da coronavirus.

Proprio nei giorni in cui si assiste ad un aumento generale dei casi positivi e a pochi giorni dall’approvazione di una nuova serie di misure per contenere il contagio a livello nazionale, la polizia di Lucca ha avviato controlli specifici nel settore della movida.

E ad Altopascio ha messo in luce una situazione di rischio che è costata al locale uno stop di cinque giorni.