Un nuovo caso di coronavirus a Camporgiano

Continuano a salire i casi di coronavirus in Valle del Serchio. A Camporgiano, come comunica il sindaco Francesco Pifferi, si è registrato un nuovo positivo.

“Un nuovo caso di positività al Covid-19 – comunica il sindaco Pifferi -, si tratta di un contagio collegato agli ultimi tre segnalati. La persona interessata, già in isolamento domiciliare, non mostra sintomi particolari:a lei ed ai suoi familiari giunga la nostra vicinanza e il nostro affetto. Non dobbiamo, infatti, limitarci ad un freddo calcolo numerico dei nuovi casi di positività, ma come comunità è necessario, proprio nei momenti di difficoltà come l’attuale, dare prova di quei sentimenti di condivisione e solidarietà di cui i nostri paesi sono fortunatamente ancora capaci”.

“Al contempo – prosegue -, ognuno di noi è chiamato a dimostrare quel senso di responsabilità e quel senso civico che soli possono consentire di superare anche questa nuova emergenza, attraverso un rispetto puntuale e rigoroso delle regole ormai note”.