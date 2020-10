Un incidente per fortuna non grave ma che risolleva le polemiche sulla sicurezza di un tratto di strada al confine fra Lucca e Capannori.

Il sinistro è di questa mattina all’incrocio fra i due territori comunali fra via di Molina, via dell’Acquacalda, via Tognetti e via di Pelago e ha visto coinvolte due vetture che si sono scontrate per fortuna senza grosse conseguenze se non i danni ai due veicoli.

Ma alcuni utenti delle strade interessate, che hanno assistito all’incidente, non mancano di sollevare polemica sulla viabilità della zona. Sono tanti, infatti, gli incidenti che si registrano, anche a causa di una segnaletica orizzontale carente e del dissesto del fondo stradale.

Gli utenti della strada chiedono, quindi, un intervento per rendere la zona meno pericolosa dal punto di vista della sicurezza stradale, anche tramite la previsione di una rotonda che mitighi le possibilità di impatto fra le vetture.