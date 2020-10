Coronavirus, 4 nuovi casi a Borgo a Mozzano. Andreuccetti: “Rispettiamo le regole, coniughiamo salute ed economia”

Continua a crescere la conta dei positivi al coronavirus in Valle del Serchio. Dopo i due casi di ieri (16 ottobre), oggi a Borgo a Mozzano si sono registrati 4 nuovi positivi, che portano il totale dei contagiati a 23.

“Oggi abbiamo nuovi casi in più che portano il totale a 23 contagiati nel nostro Comune – aggiorna il sindaco Patrizio Andreuccetti -. Di questi quattro nuovi positivi, tre sono a Borgo capoluogo e uno nel paese di Domazzano. L’auspicio è che queste persone possano guarire quanto prima e tornare alle loro vite normali”.

“Dobbiamo coniugare salute ed economia – sottolinea il sindaco – : serve puntuale attenzione, non allarmismo. La situazione è complessa, certo, ma se rispettiamo le regole per bene possiamo continuare a svolgere la nostra vita e frequentare le nostre attività commerciali. Serve la tutela della salute, specialmente dei più deboli. Ma c’è anche il tema delle difficoltà economiche, che hanno colpito anche il nostro comune: dobbiamo darci una mano ed essere uniti. Lo ribadisco anche oggi: bisogna fare in modo che la scuola prosegua e nel miglior modo possibile”.

“Dalla prossima settimana arriveranno nuove mascherine gratuite dalla Regione, 5 per ogni persone. Presto vi aggiornerò. Ce la faremo – conclude il sindaco -, ma serve ancora una volta l’impegno di tutti. Restiamo uniti”.