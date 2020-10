Coronavirus, 67 nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 67 i nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Lucca, numero in calo rispetto al giorno precedente in cui avevano superato il centinaio.

Di questi 23 sono nella Piana di Lucca (Altopascio 5, Capannori 4, Lucca 9, Montecarlo 4, Porcari 1), 31 in Valle del Serchio (Bagni di Lucca 1, Barga 12, Borgo a Mozzano 5, Castelnuovo Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 5, Fabbriche di Vergemoli 1, Gallicano 2, Minucciano 1, Pieve Fosciana 1, Villa Collemandina 1) e 13 in Versilia (Massarosa 5, Pietrasanta 2, Seravezza 1, Viareggio 5).

Aumentano di una unità i ricoverati al San Luca per il virus: ad oggi 29, di cui 24 dell’ambito territoriale di Lucca e 5 dell’ambito di Massa Carrara.

I dati in Toscana

In Toscana sono oggi 879 i casi di positività al coronavirus in più rispetto a ieri (826 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening) su un totale di casi registrati dall’inizio dell’epidemia pari a 21.896 unità. I nuovi casi sono il 4,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 879 casi odierni è di 44 anni circa (il 24% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 25% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dell’1,3% e raggiungono quota 11460 (52,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 903865, 13548 in più rispetto a ieri. Sono 9220 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9247, +8,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 394 (35 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 82,5 anni (1 a Firenze, 1 a Arezzo).

Sono 6206 i casi complessivi ad oggi a Firenze (259 in più rispetto a ieri), 1493 a Prato (24 in più), 1494 a Pistoia (58 in più), 1829 a Massa (42 in più), 2531 a Lucca (67 in più), 2756 a Pisa (179 in più), 1123 a Livorno (51 in più), 2043 ad Arezzo (91 in più), 1.105 a Siena (87 in più), 766 a Grosseto (21 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 341, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 339 nella Nord Ovest, 199 nella Sud est.

Complessivamente, 8853 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (697 in più rispetto a ieri, più 8,5%). Sono 17259 (1048 in più rispetto a ieri, più 6,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 6660, Nord Ovest 6228, Sud Est 4371).

Le persone complessivamente guarite sono 11460 (145 in più rispetto a ieri, più 1,3%): 417 persone clinicamente guarite (31 in più rispetto a ieri, più 8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 11.043 (114 in più rispetto a ieri, più 1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.