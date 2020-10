Frontale sulla regionale 445: quattro feriti, in ospedale anche una bimba di 7 anni

Brutto incidente poco prima delle 16,30 sulla strada regionale 445 a Castelnuovo Garfagnana: due i feriti in codice rosso e trasportati d’urgenza all’ospedale San Luca di Lucca, fra cui una bambina di 7 anni.

La dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia municipale della Comunità Montana della Garfagnana, intervenuta sul posto, è ancora da chiarire. Certo è che lo schianto fra due auto, una con all’interno padre, madre e una bambina di 7 anni e l’altra con a bordo un’altra persona, è stato davvero tremendo.

Sul posto sono dovuti anche arrivare i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere la famiglia composta da padre, madre e figlia che era all’interno di una delle vetture. I feriti sono stati poi affidati ai quattro mezzi giunti sul posto dalla Misericordia di Camporgiano, Castelnuovo e Piazza al Serchio (quest’ultima con medico a bordo) e dalla Croce Rossa di Bagni di Lucca.

Le situazioni più gravi sono quelle della bambina per un trauma e una ferita e della madre, che ha subito un trauma addominale. Per questo entrambe sono state trasferite in codice rosso all’ospedale San Luca. Gli altri due feriti, invece, sono in codice giallo all’ospedale di Castelnuovo.