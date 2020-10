Primo positivo al Covid a Fosciandora: era l’unico comune della Valle senza casi

Primo caso di coronavius nel comune di Fosciandora. Oggi (17 ottobre) è arrivata l’ufficialità dell’Asl: il cittadino sta bene ed è in quarantena domiciliare. Si tratta del primissimo caso a Fosciandora, che era rimasto l’unico comune della Valle senza casi di covid dall’inizio della pandemia.

“Cari concittadini – si legge nella nota del Comune -, questa mattina è arrivata la notizia, da parte dell’azienda Usl Nord-Ovest, del primo caso di positività al Covid-19 nella nostra comunità. Si tratta di una persona che è in buone condizioni di salute e, non necessitando di ospedalizzazione, è ora in quarantena domiciliare obbligatoria. A questa persona giunga la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità”.

“Detto questo – concludono -, ricordiamo l’importanza delle regole per prevenire il contagio quindi indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani e utilizzare gel disinfettante“.