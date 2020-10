Cade mentre pota la siepe, 52enne a Cisanello con Pegaso

Era intento a potare la siepe in giardino a Maggiano quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilbrio ed è caduto dalla scala sulla quale stava lavorando da un’altezza superiore ai tre metri. Un uomo di 52 anni è finito con l’elisoccorso in ospedale a Cisanello con un forte trauma cranico, alla schiena e al torace.

Dopo il soccorso chiamato intorno alle 12,15 dalle persone che erano con lui sul posto si è recata un’ambulanza della Misericordia di Lucca con il medico a bordo che, nonostante l’uomo fosse cosciente, vista la dinamica, ha chiesto il supporto dell’elicottero Pegaso che ha trasportato l’uomo in codice rosso d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa per le cure del caso.

L’uomo, comunque, nonostante il politrauma, non correrebbe pericolo di vita.