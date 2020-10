Coronavirus, nuovo caso a Pescaglia

Coronavirus, un nuovo caso a Pescaglia. A segnalarlo è il sindaco Andrea Bonfanti.

“La Asl ci comunica – dice – un nuovo positivo nel Comune di Pescaglia. Con questo siamo a 7 casi, più diversi altri in attesa degli esiti dei tamponi effettuati. Nella giornata di oggi si riuniranno Stato e Regioni per fare il punto sulla situazione, visto l’aumento dei pazienti ricoverati negli ospedali e varare eventuali altre misure di contenimento. Intanto vi ricordo (e lo farò fino allo sfinimento) le tre semplici regole per contenere il contagio: mascherina, distanziamento e igiene delle mani”.