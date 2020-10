Scontro fra un’ambulanza e un’auto alla variante di Ponte a Moriano: 6 feriti e strada interrotta

Grave incidente nella tarda serata di oggi sulla variante di Ponte a Moriano all’altezza di San Giusto di Brancoli. Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, si sono scontrati un’auto e un’ambulanza in servizio della Misericordia di Marlia.

Subito i soccorsi sul posto che hanno portato cure in totale a sei persone ferite, condotte in codici diversi all’ospedale San Luca di Lucca (4) e all’ospedale di Pescia (2). Al San Luca di Lucca sono stati accompagnati: 1 codice rosso (era a bordo dell’auto), 1 codice giallo 2 codici verdi. A Pescia sono stati portati: 1 codice giallo e 1 codice verde.

Dei sei feriti 4 sono a bordo dell’ambulanza – conducente, due soccorritori ed un osservatore; due a bordo dell’auto.

Dei mezzi di soccorso sono arrivati da Lucca (automedica e ambulanza della Misericordia di Lucca), Castelnuovo (mezzo già in viaggio per altri motivi), Borgo a Mozzano, Ponte a Moriano.

La viabilità coordinata dalla polizia municipale di Lucca, per i rilievi, è stata interrotta a lungo da poco prima delle 20 fino a tarda serata.