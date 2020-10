Quaranta contagiati in più dal Covid in provincia di Lucca, quasi mille in Toscana

Numeri alti ma in calo in Lucchesia per i contagi da coronavirus. I tamponi positivi in provincia sono 40 in più su un totale di 986 in Toscana.

Di questi 15 sono nella Piana di Lucca (10 a Capannori, 5 a Lucca), 10 in Valle del Serchio (Bagni di Lucca 1, Barga 2, Castelnuovo Garfagnana 3, Gallicano 1) e 18 in Versilia (Forte dei Marmi 1, Massarosa 4, Pietrasanta 6, Viareggio 7).

Di questi 462 sono nei territori dell’Asl Centro, 363 nella Nord Ovest e 161 nella Sud est: portano il numero complessivo delle persone al momento ammalate a quota 10851 (+8,7 per cento rispetto a ieri): 865 sono state identificate in corso di tracciamento e 121 da attività di screening.

La quasi totalità dei contagiati si trova in isolamento a casa (10.340), perché non ha bisogno di particolari cure sanitarie, e solo 511 sono comunque ricoverati in ospedale, 71 in più rispetto a ieri.

All’ospedale di Lucca 35 i ricoverati (tre in più di ieri) di cui 28 dell’ambito territoriale di Lucca, 5 dell’ambito di Massa Carrara e 2 dell’ambito di Pisa.

Escludendo i tamponi di controllo, nell’ultimo giorno sono state sottoposte a test 7178 persone: di questi il 13,7 per cento, dato più alto di ieri, è risultato positivo. Purtroppo si contano anche dodici morti (sei uomini e sei donne, età media 87 anni), che fanno lievitare a 1206 il numero dei decessi da febbraio quando è iniziata l’emergenza sanitaria. Dalla comparsa dell’epidemia nella regione sono 23788 i casi di positività finora accertati, con 927802 tamponi eseguiti in nove mesi (10557 solo nell’ultimo giorno). Le persone già guarite sono 11731 (49,3 per cento di tutti i casi), cresciute dello 0,9 per cento nelle ultime ventiquattro ore.

L’età media dei 986 casi di oggi è di circa 43 anni (il 19% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39, il 31% tra 40 e 59, il 16% tra 60 e 79 e l’8% ne ha 80 o più).

Su 23788 persone che hanno contratto il virus, in base alla provincia di residenza o domicilio 6.867 interessano l’area delle città metropolitana di Firenze (347 in più rispetto a ieri), 1580 Prato (37 in più), 1677 Pistoia (78 in più), 1923 Massa Carrara (67 in più), 2649 Lucca (40 in più), 3082 Pisa (193 in più), 1239 Livorno (63 in più), 2215 Arezzo (88 in più), 1193 Siena (54 in più) e 813 Grosseto (19 in più). Ci sono poi 550 casi positivi notificati in Toscana ma di residenti in altre regioni.

Le persone isolate a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o perché risultano prive di sintomi sono 794 in più rispetto a ieri, cresciute dell’8,3 per cento. Altri 16832 toscani (49 in meno rispetto a ieri, meno 0,3%) sono anch’essi isolati al proprio domicilio, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 6106, Nord Ovest 6472, Sud Est 4254).

Su 11731 guariti dall’inizio dell’epidemia (109 in più rispetto a ieri, più 0,9%), 498 lo sono clinicamente (38 in più nelle ultime ventiquattro ore, più 8,3%), divenuti cioè asintomatici dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, mentre 11233 (71 in più rispetto a ieri, più 0,6%) sono stati dichiarati guariti a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, a seguito di doppio tampone negativo.