A Cisanello dopo una caduta 73enne di San Cassiano a Vico

Un fortissimo trauma cranico dopo una caduta accidentale. È finita all’ospedale di Cisanello, con un ricovero d’urgenza in codice rosso, la disavventura di una signora di 73 anni.

La signora è caduta da due metri e mezzo circa di altezza, secondo una dinamica ancora tutta da verificare, nelle vicinanze della sua casa a San Cassiano a Vico, in via dei Gianni. I soccorsi sono arrivati in fretta ed è stato riscontrato il forte trauma cranico, che però non ha determinato la perdita di coscienza della donna, il cui quadro critico è apparso serio ma non gravissimo.

Per monitorare il trauma, comunque, la cui evoluzione è comunque imprevedibile, la donna è stata trasportata in ambulanza e in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello.