Ancora il danneggiatore seriale in azione a San Concordio. Ma stavolta il 75enne è finito in manette grazie all’intervento della polizia.

Ieri sera (19 ottobre) intorno alle 23,30 l’uomo, che aveva nei giorni scorsi spaccato le auto nel parcheggio dell’Istituto vendite giudiziarie, ha nuovamente colpito, frantumando i fari e divellendo i cartelli dei lavori in corso di via Puccetti. In seguito alle urla del proprietario di un’auto danneggiata è scappato e ha nascosto la sbarra di ferro che brandiva.

La polizia, che è stata guidata dall’uomo che aveva scoperto l’episodio, è arrivata immediatamente sul posto e ha portato l’uomo in questura. Solo poche ore prima la stessa persona aveva danneggiato l’insegna di un esercizio commerciale. Anche in quel caso era stato necessario l’intervento della polizia e in seguito all’intervento del medico del 118 l’uomo era tornato a casa.

Si tratta del quinto episodio di danneggiamento commesso dall’uomo nell’ultimo mese. Gli agenti delle volanti, dopo l’identificazione, lo hanno condotto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima di questa mattina.