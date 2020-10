Bar aperto oltre la mezzanotte, scatta la multa a Viareggio

Locale di Viareggio resta aperto dopo la mezzanotte, scatta la multa.

Questo l’esito dei controlli della polizia per le violazioni alle prescrizioni in materia di prevenzione Covid-19 per dissuadere quei comportamenti scorretti degli uomini delle volanti.

Nell’ambito di uno di questi controlli è stata accertata una violazione alle prescrizioni sulla chiusura che il nuovo decreto ha imposto alle 24 in un bar del centro cittadino. È scattata perciò la sanzione amministrativa di 400 euro prevista nei confronti del gestore del bar, che è stato denunciato alla Prefettura di Lucca. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato (17 ottobre) e domenica.

Oltre a comportamenti responsabili e coerenti della popolazione, soprattutto dei giovani, spiega la polizia, “occorre la necessaria collaborazione dei gestori di locali ricreativi che non devono facilitare comportamenti che in questo delicato momento risultano oltre che illegali, assolutamente pericolosi”.