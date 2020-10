Foro di S. Giuliano, galleria chiusa di notte per 6 mesi

A partire da lunedì prossimo (26 ottobre) Anas eseguirà i lavori di manutenzione programmata per l’ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza della galleria Monti Pisani, sulla strada statale 12 radd dell’Abetone e del Brennero tra San GiulianoTerme e Santa Maria del Giudice. I lavori, del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, prevedono in particolare: il rifacimento dell’impianto elettrico, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con tecnologia Led, l’installazione di segnaletica luminosa utile in caso di emergenza, l’installazione di pannelli a messaggio variabile per fornire indicazioni in tempo reale agli automobilisti, la realizzazione di un impianto antincendio con rilevamento automatico, impianto di videosorveglianza e altri interventi per innalzare gli standard di sicurezza della circolazione all’interno del tunnel, lungo 950 metri.

Al fine di contenere i disagi al traffico, le lavorazioni che richiedono la chiusura della galleria saranno eseguiteesclusivamente in orario notturno. Nel dettaglio, la chiusura sarà in vigore da lunedì (26 ottobre) dalle 21 alle 6 del giorno successivo, ad esclusione della domenica. Il completamento dei lavori è previsto ad aprile 2021. Il cantiere sarà rimosso nel periodo delle festività natalizie a partire dal 23 dicembre. Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto. In particolare sarà possibile utilizzare la SS12 da San Giuliano Terme a Lucca e viceversa nonche l’autostrada A11 da Pisa verso Lucca e viceversa.