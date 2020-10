Trovato cadavere in casa a 58 anni

E’ stato trovato morto nella sua abitazione a soli 58 anni. Un decesso di cui al momento non si conoscono le cause e su cui farà probabilmente luce l’autopsia che è stata richiesta dagli inquirenti per chiarire l’accaduto.

La scoperta del cadavere è avvenuto questa mattina (22 ottobre) attorno a mezzogiorno, quando è stato dato l’allarme alla centrale operativa del 118. Il cadavere dell’uomo si trovava in casa, a San Martino in Colle. Sul posto è intervenuta l’automedica del Turchetto mentre per gli accertamenti del caso sono giunti i carabinieri di Lammari.

A dare l’allarme sono stati alcuni familiari perché l’uomo, che viveva da solo a San Martino, non rispondeva da qualche tempo al telefono. E’ stato necessario quindi l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno aperto la porta e fatto entrare i sanitari che hanno purtroppo fatto la drammatica scoperta.

Sul corpo della vittima nessun segno di violenza e, stando a quanto si è appreso, il 58enne soffriva di una patologia. Nondimeno gli inquirenti vogliono vederci chiaro e fare luce sulle cause del decesso.