Trovato morto in una camera di albergo

Un altro decesso sospetto, dopo quello di questa mattina (22 ottobre) a San Martino in Colle, è stato scoperto anche in un albergo di Altopascio.

Secondo quanto appreso dal 118, un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto in una camera dell’hotel. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto, a quanto pare, da qualche ora.