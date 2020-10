Coronavirus in Valle: 408 i positivi, un decesso a Careggine

Coronavirus in Valle del Serchio, il sindaco di Castelnuovo e presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, fa il punto della situazione. I positivi totali sono arrivati a quota 408, dei quali 56 sono a Castelnuovo. C’è anche da registrare un decesso legato al Covid nel comune di Careggine.c

“A Castelnuovo abbiamo ad oggi 56 casi di positività al coronavirus – comunica Tagliasacchi -, su un complessivo della Valle del Serchio di 408 contagi. Abbiamo 47 quarantene nel nostro comune, ma abbiamo anche 13 guariti. Ad ora non ci sono casi di estrema gravità. Per quanto riguarda le scuole: alle superiori ci sono 5 classi in quarantene perché risultano positivi due insegnanti che non risiedono nel nostro comune. A seguito dei primi tamponi positivi nelle scuole, non si sono registrati ulteriori contagi collegati. Questo vuol dire che la scuola è sicura“.

“A Careggine c’è stato un decesso in questi giorni – prosegue Tagliasacchi -, esprimo la mie condoglianze all’amministrazione comunale e al consigliere colpito dal lutto. Il periodo che stiamo vivendo è piuttosto delicata, dobbiamo cercare di evitare in tutti i modi un nuovo lockdown. Dobbiamo fare comunità, con responsabilità e solidarietà reciproca. Rispettiamo le regole e facciamo solo l’indispensabile, è bene il più possibile rimanere a casa”.