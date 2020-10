Eroina e pasticche di ecstasy a casa, 23enne in manette

Continua la lotta allo spaccio in Lucchesia. Ieri pomeriggio (22 ottobre) un 23enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio dai carabinieri del radiomobile di Lucca.

La sua ragazza, coetanea, è stata invece denunciata in stato di libertà per concorso nel reato. I due sono stati controllati dai carabinieri in via Sarzanese, entrambi a bordo dell’auto di lei, e sorpresi in possesso di 2 grammi di eroina e 1 grammo di marijuana.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di recuperare, nell’abitazione di lui, nella frazione di Sant’Anna a Lucca, 18 pasticche di ecstasy e ulteriori 3 grammi in polvere della medesima sostanza, mentre nella casa della ragazza,a Guamo, è stato rinvenuto un bilancino di precisione intriso di hashish, nonché altro materiale atto al confezionamento e allo spaccio della droga.

Nei confronti del 23enne tratto in arresto, ammesso da subito agli arresti domiciliari anche per via di una vistosa ingessatura alla gamba destra che gli impediva di camminare, sarà celebrato questa mattina il processo con rito direttissimo.