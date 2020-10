Tamponi drive through in Valle, la sede si sposta a Castelnuovo

Da lunedì (26 ottobre) la sede del servizio di drive through per l’effettuazione dei test molecolari-tamponi in Valle del Serchio sarà spostata da Fornaci di Barga (ex Ceser) alla tensostruttura di Piazzale Chiappini, zona impianti sportivi, a Castelnuovo Garfagnana.

Si tratta di una sede più idonea nel periodo invernale, in quanto struttura coperta con possibilità di percorsi sicuri e coperti sia per il personale che per gli utenti.