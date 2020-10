I carabinieri lo hanno trovato in un casolare in zona isolata attrezzato a laboratorio di fattura artigianale in cui c’erano 56 piante di cannabis indica in fase vegetativa, ciascuna contenuta in un vaso in plastica.

Così, nell’ambito di un servizio coordinato a largo raggio svolto dall’inizio della settimana nei comuni di Castelfranco di Sotto e Montopoli Valdarno dai militari della compagnia di San Miniato insieme ai comandi stazione interessati, i carabinieri di San Romano, hanno arrestato un cittadino straniero 40enne, residente ad Altopascio a conclusione di mirati servizi di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, entrati nel casolare, si sono trovati davanti un particolare sistema costituito da apparecchiature a ventilazione forzata, lampade a spettro solare, trasformatori elettrici, misuratori del ph, stimolatori vegetali e ventilatori. L’arrestato, terminate le procedure di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova ora nella casa circondariale di Pisa.

Nell’area boschiva delle frazioni di Orentano e Villa Campanile del comune di Castelfranco di Sotto sono stati invece svolti mirati servizi nel corso dell’intera settimana, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Gli sforzi operativi della competente stazione di Castelfranco di Sotto e dell’aliquota radiomobile si sono concretizzati in massivi controlli di un centinaio di persone e 50 mezzi. Eseguite anche alcune perquisizioni.