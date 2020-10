Deve scontare condanna per droga, arrestato

Un nuovo arresto a Livorno per mano dei “Falchi” della squadra mobile della questura labronica.

Dopo le varie segnalazioni, ed esposti, di cittadini residenti nella zona, è stato rintracciato in piazza Garibaldi un di un 37enne di origini tunisine sul quale pendeva un ordine di carcerazione da parte della procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Firenze.

L’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine per reati relativi a droga, deve scontare circa 8 mesi di carcere per una condanna definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per fatti risalenti all’anno 2013, quando venne fermato nel centro cittadino e tratto in arresto con oltre 10 grammi di eroina, già suddivisa in dosi da immettere sul mercato cittadino.

Dopo gli atti di rito, l’uomo è finito in carcere a Le Sughere, per espiare la pena.