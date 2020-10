Covid, bar e ristoranti chiusi la domenica. Verso lo stop cinema e teatri

E’ attesa una nuova stretta nelle misure contro il contagio da coronavirus, a livello nazionale. Il premier Conte, forse già in serata, dovrebbe darne comunicazione ufficiale, dopo il confronto a Palazzo Chigi con le forze di maggioranza e opposizione.

Da lunedì (26 ottobre), secondo quanto emerge dalla bozza del nuovo decreto in circolazione, chiuderanno palestre, cinema e teatri. L’altra misura al vaglio riguarda le attività commerciali e gli esercizi pubblici. In particolare tra le norme in discussione c’è la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana.

La domenica e i festivi saranno chiusi anche bar e ristoranti che durante i giorni feriali dovranno chiudere alle 18 o alle 20, ma sull’orario si sta ancora discutendo.

Le scuole, invece, restano aperte ma alle superiori sarà aumentata la didattica a distanza fino al 75%. Chiuderanno anche i parchi gioco e divertimento, mentre restano chiuse discoteche e sale da ballo.

Altro nodo quello degli spostamenti: “fortemente raccomandato” non spostarsi al di fuori del proprio Comune ma non è chiaro se saranno limitati anche gli spostamenti tra regioni.

La bozza del decreto