Tir fuori strada si ribalta su un fianco: illeso il conducente

Un tir ribaltato, nella notte intorno alle 2, sul viale Leonardo da Vinci a Prato e, solo per un miracolo, nessun ferito e nessun altro mezzo coinvolto. L’incidente è avvenuto a pochi metri dal ponte Lama

Ad intervenire, per sollevare il mezzo pesante sono sono stati i vigili del fuoco di Prato intervenuti sul posto con due autogri, una delle quali provenienti dal comando di Firenze.

Sul posto anche i vigili urbani e la polizia, per ricostruire la dinamica del sinistro. Il tir, da quanto emerso, è uscito fuori strada ribaltandosi su un fianco ma, al momento, non sono ancora chiare le cause per le quali il conducente, che è rimasto illeso, abbia perso il controllo.