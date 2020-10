Nuovo raid contro le auto in sosta, torna in manette il vandalo 75enne

Un nuovo raid contro le auto in sosta a San Concordio e per il 75enne danneggiatore seriale sono scattate ancora le manette.

E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica e per bloccare l’anziano è stato necessario anche l’intervento dei sanitari per sedarlo.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia che ha effettuato l’intervento, il 75enne è entrato ancora una volta in azione prendendo di mira alcune auto: era stato arrestato e rimesso in libertà dopo l’ultimo raid soltanto 5 giorni fa.

Nell’ultimo episodio aveva frantumato i fari e divellendo i cartelli dei lavori in corso di via Puccetti. In seguito alle urla del proprietario di un’auto danneggiata era scappato e aveva a nascosto la sbarra di ferro che brandiva, prima di venire fermato dagli agenti.