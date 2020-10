Ladri a Montecarlo ripresi dalle telecamere di videosorveglianza

Ladri in azione in via di San Giuseppe a Montecarlo. I proprietari hanno scoperto del raid, avvenuto intorno alle 19, grazie alle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso due persone intente a rovistare all’interno dell’abitazione alla ricerca di oggetti di valore. Ai proprietari non è restato altro che denunciare il furto alle forze dell’ordine.

Altri colpi sono stati segnalati sempre nel territorio del comune di Montecarlo, in zona Fornace. Non è escluso che si tratti della stessa coppia di malviventi.