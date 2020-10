Cambio al vertice del commissariato di Viareggio: Mariconda lascia il comando e va a Mantova

Cambio al vertice del commissariato di polizia di Viareggio. Dal prossimo lunedì (2 novembre) il dottor Marco Mariconda lascia. I suoi uomini e la questura di Lucca lo salutano con affetto e stima facendogli un ‘in bocca al lupo’ per la sua nuova esperienza a Mantova.

Mariconda ha diretto il commissariato di Viareggio per due anni e mezzo, lasciando un’incisiva impronta sul territorio grazie alla sua capacità di interpretare i bisogni della cittadinanza unita alla sua spiccata propensione operativa.

“Il questore di Lucca, a nome di tutti – si legge in una nota – esprime profondo apprezzamento per il lavoro svolto e per la capacità di dialogare con le altre istituzioni e i cittadini, creando un positivo clima di lavoro e collaborazione tra i poliziotti del commissariato.”

Si avvicenderà, al comando dell’importante commissariato versiliese, con il primo dirigente Luigi Larotonda, proveniente dalla questura di Brescia.