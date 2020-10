Arrestato dopo l’aggressione al cimitero di Porcari

Aggredisce un uomo al cimitero di Porcari, arrestato. A finire in manette, dopo l’intervento dei carabinieri di Porcari, è stato un 44enne, ora accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, secondo la ricostruzione dei militari intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112 di alcune persone che hanno assistito all’aggressione, avrebbe aggredito un 62enne, senza apparenti motivi, provocandogli una ferita al cuoio capelluto.

Sul posto i militari hanno bloccato l’autore della violenza, in evidente stato di alterazione psicofisica, che prima di essere definitamente immobilizzato ha aggredito anche i due militari, provocando a entrambi contusioni agli arti guaribili in 5 e 7 giorni.

Dopo essere stato trasportato in ospedale per via del suo stato di alterazione, il 44enne è stato condotto in caserma e questa mattina comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida e il processo con rito direttissimo.