Auto travolge pedone al Turchetto: 52enne in ospedale

Tanta paura intorno alle 19 di questa sera al Turchetto, frazione di Montecarlo. Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, un pedone, un uomo di 52 anni, è stato travolto da un’auto proprio nelle vicinanze del supermercato Pam.

Immediati i soccorsi all’uomo, che è stato raggiunto dai sanitari dell’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Montecarlo. L’uomo è rimasto sempre cosciente ma con un importante trauma cranico per cui è stato condotto d’urgenza e in codice rosso per la dinamica del sinistro all’ospedale San Luca di Lucca.