Coreglia, la Rsa Pierotti diventa struttura Covid

La Rsa Pierotti di Coreglia Antelminelli diventa ufficialmente struttura Covid, con utilizzo di personale infermieristico e Oss dell’Asl per garantire l’assistenza agli ospiti. È quanto comunicato oggi (30 ottobre) dall’Asl Toscana Nord-Ovest al sindaco di Coreglia, Marco Remaschi, che proprio nei giorni scorsi aveva chiesto alla dirigente Asl di convertire la Rsa in residenza Covid, così da poter assistere al meglio possibile gli anziani ospiti risultati positivi al Covid.

“La situazione nella Rsa Pierotti continua a essere delicata e strettamente monitorata, sia per quanto riguarda i pazienti sia per quanto riguarda gli operatori, buona parte dei quali sono purtroppo risultati positivi al Covid-19 – commenta Remaschi -. Proprio per questo motivo, in ragione anche delle segnalazioni che mi erano state fatte nei giorni scorsi riguardanti turni di lavoro insostenibili a carico delle poche operatrici e dei pochi operatori ancora in servizio, avevo chiesto alla direzione generale e alla zona distretto della Valle del Serchio dell’Asl Toscana Nord-Ovest di interessarsi urgentemente della situazione, al fine di garantire con personale Asl l’integrazione del servizio di assistenza agli ospiti”.

“Oggi è arrivata la risposta: ringrazio la dirigente Asl e la cooperativa Kcs, che ha in gestione la Rsa, per la rapidità di intervento e per aver accolto le mie richieste – conclude il sindaco -. Ora più che mai c’è bisogno di essere comunità e di fare squadra: dobbiamo aiutarci tra di noi e dobbiamo dimostrare che le Istituzioni ci sono”.