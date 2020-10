Due feriti in un incidente stradale sulla Pesciatina

Due feriti in un incidente stradale avvenuto sulla via Pesciatina, all’altezza di Lappato. Uno dei due è stato condotto al pronto soccorso con il codice rosso, per la dinamica, e l’altro conducente con il codice giallo.

Lo scontro si è verificato, per cause che sono ancora in corso di accertamento, attorno alle 14,30 di oggi (30 ottobre). Sul posto la centrale operativa ha inviato le ambulanze che si sono prese cura dei due feriti, prima del trasporto all’ospedale San Luca di Lucca.