Lascia il pc sul tettino dell’auto e parte: appello per ritrovare il computer

Appello per ritrovare un computer perso nella giornata di oggi (30 ottobre). Il proprietario lo ha lasciato all’interno della sua custodia sul tettino della macchina dopo aver accompagnato il figlio a far fisioterapia ed è partito. Inutile il ritorno sul tragitto compiuto per trovare lo strumento di lavoro.

L’appello è a ritrovare il pc, di marca Dell, in una custodia nera, non tanto per il valore economico ma per i dati contenuti all’interno, visto che si tratta dello strumento di lavoro del proprietario.

Il tragitto compiuto dall’auto è stato ospedale Campo di Marte – San Vito – via Pesciatina in direzione Porcari passando per Tempagnano.

Chiunque lo avesse ritrovato può contattare la nostra redazione al 346.6194740.