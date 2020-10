Arrestato dopo il furto al supermercato

E’ finito in manette per un furto al supermercato. Nei guai un 32enne di origini georgiane, tratto in arresto dai carabinieri nella giornata di ieri (30 ottobre).

I militari sono intervenuti alla Coop di San Filippo, dove poco prima erano state segnalate due persone che, insieme, avevano rubatoalcuni prodotti. Il loro operato non è però sfuggito al personale di vigilanza che hanno così chiesto l’intervento dei carabinieri i quali, intervenuti sul posto, rinvenivano occultate nella giacca di uno dei due, successivamente arrestato, alcune confezioni di cosmetici, per un costo complessivo di 40 euro. Nessuna traccia invece del complice che riusciva a dileguarsi prima dell’arrivo dei militari. Questa mattina è stato rimesso in libertà dal pubblico ministero.