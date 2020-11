Banda di ladri tenta il colpo in una casa di Altopascio

Banda di ladri in azione nella serata di ieri (31 ottobre) nella zona di Altopascio. I malviventi – probabilmente, secondo le testimonianza, tre uomini – hanno tentato di introdursi in una abitazione in località Borgioli ma sono stati messi in fuga dall’arrivo di un vicino.

E’ accaduto attorno alle 20. Il proprietario ha dovuto constatare soltanto il tentativo di furto, ma non ha subito altri danni.