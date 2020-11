Coronavirus, positivo l’assessore Raspini: “Sto bene, continuerò a lavorare”

I primi sintomi, per fortuna lievi, sono apparsi ieri sera ma soltanto oggi (1 novembre) l’esito del tampone ha confermato i sospetti. L’assessore alla sicurezza e alla protezione civile del Comune di Lucca, Francesco Raspini, è risultato positivo al coronavirus. Due giorni fa ha fatto un tampone per un controllo e stamani è arrivato il risultato.

“Sto bene – dice – e i sintomi, comparsi a partire da ieri sera, per adesso sono davvero di poco conto. Per cui, se non mi capitano situazioni particolari (e spero proprio di no) continuerò a lavorare, naturalmente da remoto, perché le cose da fare – soprattutto in questo momento – sono tante ed importanti. Insomma, finché è possibile resto operativo”.

L’assessore però rivolge un appello alla cittadinanza: “Una raccomandazione a tutti, per quel che vale. Questo virus è davvero infido – afferma -. Ho sempre indossato la mascherina, spesso quella Ffp2, tenuto le finestre aperte in ufficio quando entrava qualcuno e, naturalmente, niente visite a casa di estranei, almeno negli ultimi tempi. Magari ce lo siamo passato in famiglia o forse no. Il punto è che se si contagia anche chi sta attento figuriamoci chi tiene comportamenti a rischio. Quindi cerchiamo, per quanto possibile, di evitare contatti non necessari e di fare il possibile per aiutare il sistema sanitario che è di nuovo in grande difficoltà”.

“Per tutti è difficile, per molti è difficilissimo – afferma -, per alcuni è drammatico, ma è una battaglia che si vince o si perde tutti insieme. I conti delle responsabilità si faranno alla fine. Fino ad allora c’è solo da stringere i denti e combattere”.