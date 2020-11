Escursionisti bloccati dalla nebbia salvati dal Sast

Due escursionisti in difficoltà al Lago Santo tratti in salvo dal soccorso alpino di Lucca. I due, un 29enne e un 23enni originari di Modena, si sono persi a causa della nebbia. Erano partiti stamani (1 novembre) dal Lago SAnto sul versante emiliano per raggiungere il rifugio Santi alla Vetricia.

Ma nella fase di rientro sono stati colti alla nebbia e hanno perso la traccia del sentiero.

Allertati i soccorsi verso le 17,30, i due escursionisti sono stati raggiunti dalla squadra dei soccorritori che ha provveduto a riaccompagnarli al Rifugio Santi.