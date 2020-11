La Valle del Serchio piange Domenico e Giovanni, vittime del coronavirus

Due lutti che hanno duramente colpito la comunità della Valle del Serchio. Purtroppo in Mediavalle si registrano due nuove vittime a causa del coronavirus: il 70enne Domenico Bartolai di Coreglia Antelminelli e il 71enne Giovanni Peccioli di Barga.

Domenico Bartolai, detto “Il Titte”, se ne è andato all’improvviso tra le lacrime del suo paese, Ghivizzano. Era conosciuto da tutti e il Ghiviborgo, squadra cittadina, era la sua seconda casa. Questo il ricordo di Emilio Volpi: “Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia che Domenico Bartolai, ‘Titte’ per gli amici, ci ha lasciato . La notizia mi ha scosso veramente perché per me era più di un amico, ma ci vorrebbe un libro per descriverlo preferisco ricordarlo come sempre gioviale e pronto ad aiutare tutti e per questo posto qui sotto alcune foto che lo descrivono meglio che qualsiasi parola. Rip Titte”.

Barga piange Giovanni Peccioli, ex dipendente all’ospedale San Francesco. Anche lui era conosciuto da tutto il paese e da tempo combatteva all’ospedale San Luca contro il Covid: purtroppo sabato (31 ottobre) è arrivata la triste notizia.

Il cordoglio del sindaco Caterina Campani: “Abbiamo sperato fino all’ultimo, tutta la comunità di Barga ti era vicina caro Giovanni. Un abbraccio alla famiglia da parte dell’intero consiglio comunale”.