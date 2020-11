La denuncia: “Mancano i reagenti, esiti dei tamponi in ritardo a Lucca”

“A Lucca stanno esaminando pochissimi tamponi, in quanto avrebbero esaurito i reagenti”.

La segnalazione arriva da un lettore di Lucca in Diretta, che asserisce che la cosa gli sia stata confermata da un medico di base. Da quanto riferito ci sarebbero 3/4mila tamponi in frigorifero, persone in attesa dell’esito da molti giorni e chi attende di sottoporsi al secondo tampone sarebbe bloccato in casa da settimane.

Una situazione fatta presente, tra i commenti, anche sulla pagina Facebook dell’azienda sanitaria Toscana nord ovest.

“Ci sono state e ci sono sicuramente difficoltà nei laboratori aziendali che si occupano di processare i tamponi Covid – conferma l’Asl – legate a due fattori: l’aumento esponenziale di tamponi da effettuare e le forniture di materiale necessario per i laboratori”.

“In particolare – spiega dall’azienda sanitaria – negli ultimi giorni ci sono stati dei ritardi per questo secondo aspetto (soprattutto in alcuni territori come Lucca), che si ripercuotono inevitabilmente sui tempi di refertazione dei tamponi, ma il materiale sta arrivando e quindi nei prossimi giorni la situazione dovrebbe migliorare“.

Nella settimana dal 26 ottobre all’1 novembre nell’area vasta dell’Asl Toscana nord ovest sono stati effettuati 24313 tamponi (con una media giornaliera di 3473).