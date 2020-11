Tamagnini (Fdi): “Reparti Covid negli ospedali della Valle? Soluzione pessima”

Reparti Covid negli ospedali della Valle del Serchio, interviene anche Roberto Tamagnini di Fratelli d’Italia.

“Leggo – dice – la malsana idea di reparti Covid negli ospedali della Valle del Serchio? Io dico che questa è una soluzione pessima. Gli ospedali vanno rafforzati, non indeboliti. La possibile strada intrapresa dalla Regione Toscana e l’Asl Toscana Nord-Ovest di trasferire i pazienti Covid nei plessi della Valle del Serchio, quindi di Castelnuovo e Barga, è per quel che mi riguarda una scelta disastrosa”.

“Gli ospedali di Castelnuovo e Barga – prosegue Tamagnini – hanno già grossi problemi di personale e di “spazio” e non sono certo la soluzione al problema che stiamo vivendo ora. Concordo con le parole dette in giornata dal sindaco di Coreglia, Marco Remaschi: una struttura c’è e si chiama Campo di Marte. Potenziare quella struttura e renderla efficiente per affrontare la difficile situazione che stiamo vivendo”.

“Sono meno fiducioso – conclude – sulla capacità della Regione di poter affrontare la situazione attuale visti anche i grossi problemi sui tamponi che si stanno registrando ormai ovunque e che inevitabilmente ricadono sui cittadini e sul personale medico che è messo a dura prova da questa situazione. Mi auguro che i sindaci della Valle del Serchio si oppongano senza se e senza ma a questa scellerata ipotesi”.