Nuovo decreto e seconde case al mare, la preoccupazione del sindaco di Viareggio

Misure restrittive e case al mare.

Il sindaco di Viareggio Girgio Del Ghingaro non nasconde la sua preoccupazione dopo il nuovo dpcm del premier Giuseppe Conte.

“Penso – commenta in un post sulla sua pagina Facebook – che sarebbe opportuno che si ponesse la questione delle seconde case, per non ritrovarci nel caos di primavera. E ho detto tutto”.

Con la divisione delle regioni a seconda della gravità dei contagi, e gli spostamenti, il primo cittadino teme quanto successo durante lo scorso lockdown, quando, a primavera, in molti – soprattutto dal nord Italia, e in particolare dalla Lombardia – si riversino a Viareggio e sulla costa. “Sono al lavoro – afferma – con tutti i sindaci della Versilia per trovare soluzioni”