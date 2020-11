Muore schiacciato sotto a un muletto

Ancora una tragedia sul lavoro in Toscana. Un uomo è morto questa mattina a Figline Valdarno, schiacciato sotto a un muletto. Vani i tentativi di soccorso, per lui, ormai, non c’era niente da fare.

Sul posto sono intervenuti , oltre al personale del 118, i vigili del fuoco per liberare il corpo dell’operaio ormai senza vita.