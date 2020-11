Ventuno pecore sbranate: “Sono stati i lupi”

Nuovo attacco di predatori – forse cani lupo o ibridi – in Garfagnana. A farne le spese è stata l’azienda agrituristica ai Moretti di Camporgiano, dove in due raid sono state uccise 21 pecore su 25.

A denunciarlo è il titolare dell’attività, Matteo Giordano: “Nella notte tra domenica e lunedì ho subito un attacco da parte di uno o più lupi che, nonostante una recinzione fatta a regola d’arte, sono riusciti ad entrare e ad uccidermi 9 pecore del mio gregge – racconta -. È il secondo attacco che subisco in quattro mesi e in totale mi sono state uccise 21 pecore su 25. Tengo a sottolineare che la mia azienda si trova nel centro del paese. Il danno economico è ingente, ma i danni morali e biologici sono ancora maggiori, in quanto come imprenditore non mi sento tutelato e come cittadino perdo il senso di sicurezza se un branco di lupi riesce a penetrare fin sotto la mia abitazione”.

“So che è responsabilità umana l’aver spezzato la catena naturale dell’ecosistema, e che ogni animale ha diritto all’esistenza – afferma Giordano -, ma non a discapito di coloro che come me tentano di far rivivere e crescere un ambiente naturale. Un branco di lupi in mezzo ad un paese è elemento inaccettabile da ogni punto di vista. Penso che sia opportuna una rivisitazione generale di come riuscire a vivere la montagna e la campagna facendo in modo di poter ritrovare un equilibrio tra uomo e natura che sappia tenere assieme tutte le esigenze, non tra ultime quelle economiche. In un solido stato di diritto il sistema normativo ha la funzione di evitare l’autotutela dei cittadini: poiché in queste fattispecie pare che l’impianto normativo non riesca a tutelare i diritti dei consociati la drammatica conclusione pare essere quella di doversi difendere da soli, e ciò è ipotesi che tutti assieme dobbiamo fermamente scongiurare”.