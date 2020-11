Coronavirus, positivo un insegnante a Coreglia: due classi delle scuole elementari in quarantena

Coronavirus a Coreglia, il sindaco Marco Remaschi fa il punto della situazione sul territorio. Negli ultimi giorni si sono registrati 13 nuovi positivi al Covid-19. C’è un nuovo caso che colpisce il mondo scolastico: un insegnante, infatti, è risultato positivo. Per due classi è stata attivata la dad, con i ragazzi messi in quarantena.

“Vi aggiorno sul numero dei positivi degli ultimi giorni, dal fine settimana fino a ieri (5 novembre) – si legge nel post del sindaco rivolto ai cittadini -: in totale sono 13 i nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 e a tutti loro mando un grande abbraccio. Da oggi (6 novembre), inoltre, due classi seconde delle scuole elementari di Coreglia e di Piano di Coreglia sono a casa in quarantena e seguiranno le lezioni con la didattica a distanza, perché è risultata positiva la loro insegnante“.

“È un anno molto complicato – aggiunge il sindaco -, anche per i nostri ragazzi e per le loro famiglie, per chi lavora, per chi è più fragile ed è solo in casa. Raccolgo ogni giorno tante voci di chi è preoccupato, di chi non ce la fa più. Abbiamo due impegni da portare avanti nelle prossime settimane, per fare in modo che gli indicatori non salgano ulteriormente: ridurre la pressione sul sistema sanitario e ridurre i contatti così da ridurre la circolazione del virus. La situazione è pesante e delicata in tutta Italia e dobbiamo fare il possibile per uscirne. Insieme”.