Picchia la moglie davanti ai figli minori, scatta l’ordine di allontanamento da casa

Maltrattamenti alla moglie in presenza dei figli piccoli, allontanato da casa marito violento.

La polizia di Lucca ha dato esecuzione ad un ordine di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle parti offese nei confronti di un uomo di 40 anni, di origine cingalese, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip a seguito dell’attività svolta dalle volanti che, a seguito di un intervento per lite tra la coppia, hanno fatto emergere una situazione di grave disagio e di violenze.

L’uomo, quando ha visto che la moglie ha chiamato il 113 si è subito allontanato prima dell’arrivo degli agenti, che non lo hanno trovato sul posto.

La donna, di 32 anni, ha raccontato che da anni l’uomo la picchia, anche alla presenza dei 3 figli piccoli di 9, 7 e 6 anni. In un’occasione addirittura le ha provocato la frattura dell’orbita oculare, ma poi in ospedale la donna aveva dichiarato che si era trattato di una caduta.

Stavolta, anche confortata dai poliziotti, che le hanno illustrato la nuova normativa in materia di maltrattamenti in famiglia, ha trovato il coraggio di denunciare il marito, e adesso l’uomo non potrà più avvicinarsi a lei e ai figli, sapendo che la violazione di questa misura potrebbe portarlo in carcere.