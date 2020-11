Spaccio sul viale dei Tigli: in manette un giovane

Cocaina e soldi negli slip, arrestato un pusher.

È questo l’esito dell’attivià di controllo della polizia di Viareggio. Ieri, infatti, una volante del commissariato, nel transitare in viale dei Tigli, ha notato due giovani confabulare nell’atteggiamento tipico di chi sta commettendo qualcosa di illecito. Appena i due hanno notato l’avvicinarsi dell’auto dela polizia si sono velocemente dileguati nella pineta di Levante in direzione opposta l’uno dall’altro.

I poliziotti si sono concentrati nell’inseguire quello che avevano intuito essere lo spacciatore ed infatti, dopo un breve inseguimento, lo hanno fermato. La perquisizione eseguita sul giovane di origine maghrebina ha confermato i sospetti degli operatori che hanno trovato negli slip del fuggitivo 9 dosi di cocaina e 110 euro in contanti.

Condotto in commissariato è emersa nei confronti del giovane, già conosciuto dalle forze dell’ordine, anche l’irregolare presenza sul territorio nonostante gli fosse già stato intimato, in due diverse occasioni, di lasciare l’Italia per fare rientro nel suo paese di origine.

Questa mattina il tribunale di Lucca ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di ritorno nella provincia di Lucca in attesa dell’udienza di merito.